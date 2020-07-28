ЖКХ

Капремонт привел к потопу в доме по улице Рельсовой в Пскове

Капитальный ремонт кровли привел к потопу в доме №4/2 по улице Рельсовой в Пскове. Жалоба размещена на сайте губернатора области.

Капремонт начался в июне, пишет жительница дома. «П родолжался он недолго. Всего 2-2,5 недели. После этого рабочие исчезли, оставив едва прикрытой часть крыши со стороны второго подъезда. После того, как жильцов этого подъезда затопило, крышу наконец-то прикрыли. На многочисленные звонки жильцов дома по указанным на фото телефонам, отвечают одно и то же: «Нет строительных материалов, сейчас закупаем, и в понедельник начнем делать крышу», - рассказала женщина.

«Обращения в Фонд капитального ремонта тоже ни к чему не привели, - подчеркнула она. - Судя по графику, ремонт крыши дома должен был быть закончен 27 июля. Скоро конец лета, но никаких намеков на завершение работ нет!»

«На 20 августа нам почистили крышу, затопили несколько квартир и разломали дорогу во дворе, с которой тоже надо что-то делать. Вот и весь ремонт», - подытожила псковичка.