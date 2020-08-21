ЖКХ

Жителям двух домов в Пскове снизят плату за отопление и горячую воду

Жителям двух домов в Пскове снизят плату за отопление и горячую воду на 20%. Об этом сообщает сайт МП «Псковские тепловые сети».

«Сегодня мы хотим рассказать вам немного о котельной на улице Кислякова, 3. В конце прошлого месяца из средств массовой информации мы узнали, что мы приняли эту котельную и сразу оставили жителей домов №3 и №5 по улице Кислякова без горячего водоснабжения. Сразу скажем, ситуация была не из приятных, тем более, когда предприятие оказывается виноватым в чужой безответственности. Итогом проведенной работы были выездные совещания, которое касались вопросов технологического состояния и перечня оборудования котельной, составлялись акты, проводились многочисленные проверки оборудования, поверки всех имеющихся приборов учета и еще многое, многое другое», - рассказали на предприятии.

Специалистам Теплосетей пришлось потратить неимоверное количество времени и сил для перенастройки и отладки всего имеющегося оборудования. «Многое пришлось менять, а что-то попросту выбрасывать, так как оно пришло в негодность, в связи с отсутствием должного контроля и надлежащего обслуживания», - отметили в ПТС.

В настоящее время горячее водоснабжение подается в штатном режиме, но некоторые сбои иногда происходят, так как предприятие пытается интегрировать систему управления котельной в уже существующую систему города.

Еще одним важным фактором для жителей домов №3 и №5 по улице Кислякова будет значительное снижение тарифа за отопление и горячее водоснабжение. Понижение тарифа составят порядка 20%, что будет являться существенной экономией семейного бюджета.

«Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» приносит свои извинения жителям домов по улице Кислякова, так как они оказались заложниками сложившейся ситуации. Мы приложим все имеющиеся усилия и ресурсы нашего предприятия, чтобы отопительный сезон 2020-2021 прошел для вас, как и для остальных жителей нашего города, на высшем уровне», - добавили в Теплосетях.