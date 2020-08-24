ЖКХ

Нарушения закона об обращении с отходами выявила прокуратура в Пскове

Нарушения законодательства об обращении с отходами производства и потребления выявлены в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

Проверка показала, что у оператора по обращению с ТКО - ООО «Мехуборка Псков» - график вывоза крупногабаритных отходов отсутствовал, периодичность вывоза отходов с контейнерных площадок превышала 7 календарных дней, что приводило к образованию навалов в непосредственной близости от мест накопления ТКО.

Одной из причин, способствовавших нарушениям закона, стало отсутствие со стороны филиала ООО «Экопром» должного контроля за исполнением оператором договора на транспортирование отходов.

Также установлено, что управляющая компания - ООО УО «Пароменское» - не обеспечивала уборку территории контейнерной площадки в районе улицы Коммунальной и на территории, прилегающей к месту погрузки ТКО.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес генерального директора ООО «Мехуборка Псков», директора филиала ООО «Экопром» и директора ООО УО «Пароменское» внесены представления.

Кроме того, в отношении генерального директора ООО «Мехуборка Псков» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), а в отношении руководителя ООО УО «Пароменское» - об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).