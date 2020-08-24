ЖКХ

Газопровод в городе Дно принят на учет по иску прокурора

В Дновском районе по иску прокурора принят на учет газопровод, обеспечивающий газоснабжение многоквартирного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура провела проверку соблюдения администрацией города законодательства о муниципальной собственности. В итоге установлено, что система газоснабжения многоквартирного дома, расположенного на улице Заводской, 2, на баланс муниципального образования не поставлена, и фактически является бесхозной.

«Бесхозяйное состояние газопроводной сети не позволяло исполнить требования промышленной безопасности к эксплуатации указанного опасного производственного объекта, определить организацию, обеспечивающую эксплуатацию сети», - отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим в Дновский районный суд было подано исковое заявление с требованием обязать администрацию города поставить газопровод на баланс. Исковые требования прокуратуры суд удовлетворил.

В настоящее время решение суда исполнено, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о принятии муниципальным образованием указанного объекта на баланс в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества.