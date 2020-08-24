ЖКХ

В Пскове отмечают недостаточно высокую готовность жилого фонда к зиме

Вопрос о подготовке многоквартирных домов к новому отопительному сезону обсудили участники рабочего совещания с руководителями управляющих организаций, которое состоялось в управлении городского хозяйства Пскова 27 августа под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугминаса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в мероприятии также принял участие заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов.

Как сообщил Антон Ляугминас, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года подготовка многоквартирных домов к зиме проходит менее интенсивно и на 27 августа в целом составляет 74,1%.

При этом он призвал руководителей управляющих компаний активизировать работу в данном направлении и совместно с начальниками участков муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» сделать все необходимое для того, чтобы к началу отопительного сезона все многоквартирные дома областного центра были полностью готовы к приему тепла.

Также в ходе совещания была озвучена информация о готовности к отопительному сезону учреждений здравоохранения, образования, культуры, школ и детских садов Пскова. В частности, по состоянию на 27 августа готовность школ и детских садов составляла 98,8%,учреждений здравоохранения - 46,7%, учреждений культуры - 36,4%.