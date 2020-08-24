ЖКХ

Надо понять источник финансирования - Дмитрий Быстров о подключении к газу за счет Газпрома

«Инициатива точно будет востребована, надо понять источник финансирования», - заявил в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове глава Островского района Дмитрий Быстров. Так он прокомментировал инициативу «Единой России».

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил о предложении партии возложить на «Газпром» весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа. Компенсировать компании затраты предполагается через предоставление мер государственной поддержки.

«Любые подключения, которые будет делать Газпром, например, в рамках техприсоединения, должны будут откуда-то, из каких-то средств оплачиваться. Потому что они безвозмездно это сделать не могут. Будут затрачиваться определенные средства, и вот за счет каких источников - это вопрос очень интересный», - сказал Дмитрий Быстров.

«Если это будет в рамках действующего тарифа - найдут, скажем, долю из него на эти программы для подключения, это будет очень хорошо. А если речь будет идти об увеличении тарифов, чтобы сделать такую возможность на энное количество, и за это опять будут платить потребители, то это совсем другая история. Хотелось бы понять продолжение этой инициативы, как это будет выглядеть и после этого сделать для себя выводы», - прокомментировал глава Островского района.

«Инициатива точно будет востребована, надо понять источник ее финансирования», - подытожил Дмитрий Быстров.