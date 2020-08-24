ЖКХ

Игорь Максимов: Очень правильно, если за счет сверхприбыли газовая империя что-то сделает для жителей

«Постоянно нам рассказывали, что «Газпром» - это народное достояние. Так вот, я видел тот народ, чье достояние - «Газпром». Думаю очень правильно, если за счет сверхприбылей газовая империя что-то сделает для жителей», - заявил в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове директор МП «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

«Насколько я помню, лет 5 назад, чтобы «врезаться» в дом от уличного газопровода, нужно было 100-120 тысяч на каких-то 15-20 метров вместе с приборами учета и прочим. Какое сейчас сельское домохозяйство сможет себе позволить такие расходы?» - сказал Игорь Максимов.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о предложении партии возложить на «Газпром» весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа. Компенсировать компании затраты предполагается через предоставление мер государственной поддержки.