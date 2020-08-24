ЖКХ

В двух многоквартирных домах Струг Красных завершены капремонты систем электроснабжения

В Псковской области продолжается реализация программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора - Фонда капитального ремонта Псковской области, в многоквартирных домах по адресам: Струги Красные, ул. Энергетиков, 2 и ул. Мира, 2А завершены капитальные ремонты систем электроснабжения в рамках мероприятий Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год.

Строители подрядной организации ООО «Стройтемп» выполнили капитальный ремонт разводки и распределительных шкафов, замену светильников, вводно-распределительного устройства, этажных щитков.

Все работы качественно, в полном объеме и с опережением сроков, указанных в договоре.

В соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта на 2020 год в доме по адресу: ул. Энергетиков, 2 будет выполнен капитальный ремонт фасада.