ЖКХ

Псковичка требует информировать, кто из соседей не платит за капремонт

Псковичка требует информировать, кто из соседей не платит за капремонт. Обращение на эту тему опубликовано 2 сентября на сайте губернатора области Михаила Ведерникова.

В обращении женщина сообщает, что является добросовестным плательщиком взносов на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома. С 2015 года она исправно платит по 5,5 тысяч рублей в год. От нескольких знакомых псковичка услышала, что они никогда не платили такие взносы, и с них никто ничего не взыскивает.

«У нас, по законодательству, срок исковой давности - 3 года. Это значит, что за 2015 и 2016 годы взносы с них уже никто не взыщет. Далее будет 2017 год и так далее. Вопрос: почему Региональный оператор - Фонд капитального ремонта Псковской области - не выполняет свою работу и не взыскивает задолженность по взносам?» - спрашивает автор обращения.

В связи с этим она просит инициировать проверку ФКР Псковской области. По мнению псковички, необходимо возложить на него возмещение убытков в таких случаях.

«Почему собственники квартир в многоквартирном доме не оповещаются о том, в какой сумме имеется задолженность по взносам на капремонт и по какой квартире. Мы имеем право знать, кто в нашем доме не платит взносы на капремонт общего имущества. Прошу наладить такое регулярное (раз в полгода) информирование путем расклейки информации на подъездах, размещения информации в ГИС ЖКХ и тому подобное», - просит женщина.