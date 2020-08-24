Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Десантный взвод-2020
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Госаттестация риелторов упорядочит рынок недвижимости
Рынок перевозок Пскова «ГрузовичкоФ»
Ангелы не летают
Партия полезных дел
Господдержка в Псковской области
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
В помощь бизнесу
 
 
 
ещё ЖКХ 24.08.2020 12:0927 «Единая Россия» предлагает подключать население к газу за счет «Газпрома» 02.09.2020 21:530 Крыши двух многоквартирных домов обновили в Невеле 02.09.2020 21:151 Эксперты дали заключение по новым нормативам состава сточных вод в Пскове 02.09.2020 12:485 Псковичка требует информировать, кто из соседей не платит за капремонт 01.09.2020 22:400 В двух многоквартирных домах Струг Красных завершены капремонты систем электроснабжения 31.08.2020 12:160 В Псковской области отмечено резкое увеличение объемов крупногабаритного мусора
 
 
 
Самое популярное 01.09.2020 14:220 Сотрудники ДПС спасли женщину на мосту Александра Невского в Пскове 31.08.2020 16:401 Стали известны результаты расследования ДТП в Елизарово с тремя погибшими 01.09.2020 10:151 Дочь псковского губернатора отправилась в первый класс. ФОТО 01.09.2020 14:258 Дочь Андрея Турчака опубликовала фото своего первенца 01.09.2020 13:405 Дениса Сачкова назначили главврачом псковской Станции скорой помощи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Крыши двух многоквартирных домов обновили в Невеле

02.09.2020 21:53|ПсковКомментариев: 0

В Невеле завершен ремонт крыш многоквартирных домов во 2-м переулке Урицкого, 18 и по улице Терешковой, 2. Работы проводились в рамках мероприятий краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта на 2020 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капремонта Псковской области.

Строители подрядной организации ИП Хануков разобрали старые покрытия кровель, выполнили замену обрешетки и устройство нового покрытия каждой крыши из профилированного листа, работы по огнебиозащите деревянных поверхностей, ремонт деревянных элементов конструкций, устройство теплоизоляции чердачного помещения. Также они провели работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, козырьков над входами в подъезды.

В соответствии с краткосрочным планом в городе также проводятся капитальные ремонты крыш домов по улицам Ленина, 29 и М. Маметовой, 27. Кроме того, строители работают на улице Центральной, 8 в деревне Лехово.

Теги: #капремонт #невельский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы решение о создании резерва российских силовиков для помощи Белоруссии?
В опросе приняло участие 187 человек
02.09.2020, 23:230 Умер экс-солист «Ласкового мая» 02.09.2020, 23:160 Сверка часов 02.09.2020, 23:030 Экоусадьбу с конными прогулками предлагают создать в Волышово 02.09.2020, 22:450 28 человек погибли на псковских водоемах с начала года
02.09.2020, 22:300 Коронавирусом за сутки в Псковской области заразились 26 человек 02.09.2020, 22:100 Псковичи ждут ремонта провалившегося асфальта на улице Герцена 02.09.2020, 21:530 Крыши двух многоквартирных домов обновили в Невеле 02.09.2020, 21:340 Псковичам рассказали о ДТП столетней давности с участием гимназистки. ФОТО
02.09.2020, 21:151 Эксперты дали заключение по новым нормативам состава сточных вод в Пскове 02.09.2020, 20:550 Командующий ВДВ вручил награды победителям конкурса «Десантный взвод» 02.09.2020, 20:382 Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы 02.09.2020, 20:190 Движение по улице Яна Райниса в Пскове частично перекроют 3 сентября
02.09.2020, 19:590 Сильвио Берлускони заразился коронавирусом 02.09.2020, 19:480 В Дедовичах проводится проверка по факту гибели рабочего в лесопильном цехе 02.09.2020, 19:420 Псковский ансамбль «Солнышко» приглашает детей танцевать 02.09.2020, 19:2217 Псковские полицейские применили оружие против агрессивной собаки
02.09.2020, 19:074 Елена Полонская: Наш губернатор заботится обо всех жителях 02.09.2020, 18:520 «Единая Россия» проверит готовность школ к обеспечению детей горячим питанием 02.09.2020, 18:350 До 23 градусов прогреется воздух в Псковской области 3 сентября 02.09.2020, 18:160 Новые разделы появились в личном кабинете налогоплательщика
02.09.2020, 18:000 Проект трехлетнего бюджета РФ поступит в Госдуму до 1 октября 02.09.2020, 17:511 Псковичам не стоит ждать скорого открытия асфальтируемой половины улицы Индустриальной 02.09.2020, 17:372 В Пскове перекроют Советский мост 02.09.2020, 17:353 ТИКи Псковской области обеспечены средствами индивидуальной защиты к сентябрьским выборам
02.09.2020, 17:261 «Псков для кого?» - Павел Волков о главной идее замечаний по проекту Стратегии Пскова-2030 02.09.2020, 17:200 Два легковых автомобиля попали в ДТП на дальнем Запсковье 02.09.2020, 17:093 В администрации Пскова обсудили Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года 02.09.2020, 16:580 Завершена разработка проекта госпрограммы поддержки местного самоуправления в Псковской области
02.09.2020, 16:460 Стартовали продажи квартир в ЖК «Александрия» с доступной ипотекой от Сбербанка 02.09.2020, 16:400 Ряды псковских полицейских пополнили выпускники ведомственных вузов 02.09.2020, 16:288 Владимир Яников: Высотки только украшают Псков 02.09.2020, 16:180 Останки двух бойцов Красной Армии подняли поисковики в Себежском районе
02.09.2020, 16:030 Стало известно, как 14 сентября будут работать псковские школы, в которых организуют УИКи 02.09.2020, 15:530 Отдохнуть на Черноморском побережье со скидкой приглашают псковичей 02.09.2020, 15:500 Владимир Яников призвал районных депутатов и чиновников к более тесному взаимодействию 02.09.2020, 15:410 «Кабинет Пушкина» открыли для псковичей в областной библиотеке
02.09.2020, 15:330 До конца сентября в «Империале» продлится акция на продукты «Прасковья Молочкова» 02.09.2020, 15:292 Новое кафе откроется в Пскове вместо ресторана «Limoncello» 02.09.2020, 15:232 Владимир Яников назвал главное желание педагогов и учеников 02.09.2020, 15:110 Территориальный коэффициент ОСАГО в Пскове снизится на 1%
02.09.2020, 15:010 «Дом Советов» с Владимиром Яниковым. ВИДЕО 02.09.2020, 14:530 В Псковской области более 170 сирот получат жилье благодаря федеральной субсидии 02.09.2020, 14:410 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Как там - мы уже в «пятерке»? 02.09.2020, 14:271 Водитель «Рено» врезалась в опору освещения на Западной в Пскове
02.09.2020, 14:220 В ТИКах Псковской области началось досрочное голосование 02.09.2020, 14:210 Владимир Яников спокойно относится к идее сократить число депутатов Псковского областного Собрания 02.09.2020, 13:590 Мишустин посетит Белоруссию 3 сентября 02.09.2020, 13:510 Прокурор Псковской области проведет приемы граждан в двух районах
02.09.2020, 13:280 В Псковском районе будут производить заготовки для мебели «Икеа» 02.09.2020, 13:210 «Россети» обеспечили электроэнергией два новых медцентра в Псковской области 02.09.2020, 13:191 Полный газ: придет ли «синий» цветок в каждый псковский дом 02.09.2020, 13:142 Жители дома в центре Пскова жалуются на кошмар из-за соседства с кафе
02.09.2020, 13:100 Почти 200 школьников побывали в День знаний в Пушкинском заповеднике 02.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Владимиром Яниковым 02.09.2020, 13:000 Адвокаты бесплатно помогут псковичам 4 сентября 02.09.2020, 12:485 Псковичка требует информировать, кто из соседей не платит за капремонт
02.09.2020, 12:450 Пострадавшая в ДТП в Великолукском районе девочка остается в тяжелом состоянии 02.09.2020, 12:150 Где в Пскове купить колпаки на колеса? 02.09.2020, 12:050 СМИ выяснили, как российские школы будут совмещать учебу с выборами 02.09.2020, 11:591 Военнослужащие обнаружили под Псковом место сожжения останков советских граждан
02.09.2020, 11:470 Жилой дом сгорел 1 сентября в Бежаницком районе 02.09.2020, 11:457 Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах 02.09.2020, 11:360 ОНФ запустил в Псковской области проект «Хотим делать добрые дела» 02.09.2020, 11:330 Псковичам советуют репетировать с первоклассниками поход в школу
02.09.2020, 11:160 Более 30 псковских школ получат ковры для единоборств 02.09.2020, 11:110 Руководителем новосокольнической больницы станет молодой врач 02.09.2020, 11:020 Наркозависимый пскович лишен водительских прав по иску прокурора 02.09.2020, 11:010 «Магнит» приглашает псковичей за скидками на снежок, молоко и творог «Прасковья Молочкова»
02.09.2020, 10:550 Дмитрий Быстров побывал на празднике в Воронцовской школе и осмотрел обновленные спортобъекты 02.09.2020, 10:480 Алкоголь похитил мужчина из магазина на улице Труда в Пскове 02.09.2020, 10:380 Более тысячи псковичей оформили «кодовое слово» для консультаций в ПФР 02.09.2020, 10:350 «Дом Советов»: Владимир Яников о законодательной деятельности и новациях в образовании
02.09.2020, 10:260 Псковская полиция задержала наркокурьера 02.09.2020, 10:220 Новый учебный год начался в духовной семинарии при Псково-Печерском монастыре 02.09.2020, 10:120 Мигающие светофоры и ограждения установили на 27 переходах вблизи псковских школ 02.09.2020, 10:000 В Порховском районе ночью искали потерявшегося в лесу мужчину
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.