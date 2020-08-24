ЖКХ

Крыши двух многоквартирных домов обновили в Невеле

В Невеле завершен ремонт крыш многоквартирных домов во 2-м переулке Урицкого, 18 и по улице Терешковой, 2. Работы проводились в рамках мероприятий краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта на 2020 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капремонта Псковской области.

Строители подрядной организации ИП Хануков разобрали старые покрытия кровель, выполнили замену обрешетки и устройство нового покрытия каждой крыши из профилированного листа, работы по огнебиозащите деревянных поверхностей, ремонт деревянных элементов конструкций, устройство теплоизоляции чердачного помещения. Также они провели работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, козырьков над входами в подъезды.

В соответствии с краткосрочным планом в городе также проводятся капитальные ремонты крыш домов по улицам Ленина, 29 и М. Маметовой, 27. Кроме того, строители работают на улице Центральной, 8 в деревне Лехово.