ЖКХ

Эксперты дали заключение по новым нормативам состава сточных вод в Пскове

Заключение независимой экспертизы обсудили члены рабочей группы по разработке проекта правового акта об утверждении новых нормативов состава сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) Пскова. Заседание сегодня, 2 сентября, провела глава Елена Полонская, сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В обсуждении также приняли участие депутаты ПГД, представители администрации Пскова, администрации региона, независимой экспертной организации, руководители промышленных предприятий города. Отметим, что ранее глава города обратилась в ассоциацию Независимых экспертов с просьбой оказать помощь в выборе квалифицированных специалистов.

Как сообщили участникам рабочей встречи юристы ПГД, независимая экспертная организация, с которой был заключен контракт, выполнила свою работу в срок и в соответствии с техническим заданием, указанном в условиях контракта. Текст экспертного заключения был направлен в Торгово-промышленную палату Псковской области и администрацию города. Таким образом, процедура прошла прозрачно, с привлечением руководителей предприятий и экспертов.

В свою очередь представитель независимой экспертной организации отметил, что в результате изучения представленных на экспертизу документов было установлено, что по отдельным показателям новые нормативы специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» рассчитали не совсем корректно.

Данная информация была доведена до сведения администрации Пскова. После того, как новые нормативы состава сточных вод будут откорректированы с учетом заключения независимой экспертизы, их внесут на рассмотрение очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится в конце сентября.

В завершение глава города отметила, что в целом нормативы стали «мягче», но подчеркнула, что при введении в эксплуатацию аэротенков на очистных сооружениях Пскова нужно будет через полгода вернуться к рассмотрению вопроса. И тогда, скорее всего, плата за выброс фосфатов тоже уменьшится.