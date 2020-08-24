ЖКХ

Отопительный сезон начнется в Пскове не раньше конца сентября

Ход подготовки многоквартирных домов Пскова к новому отопительному сезону обсудили с руководителями управляющих организаций. 3 сентября прошло рабочее совещание под председательством заместителя начальника Управления городского хозяйства Антона Ляугминаса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов проинформировал, что, по прогнозам, отопительный сезон начнется в городе не раньше конца сентября. При этом он попросил руководителей управляющих компаний обратить особое внимание на состояние и ревизию тепловых узлов и призвал обеспечить техническую готовность и промывку систем отопления, а также провести поверку внутридомовых приборов учета.

Также в ходе совещания была озвучена информация о готовности к отопительному сезону учреждений здравоохранения, образования, культуры, школ и детских садов Пскова. В частности, по состоянию на 3 сентября, готовность учреждений здравоохранения составляла 53,3%, школ и детских садов - 98,8%, учреждений культуры - 63,6%.

Комментируя уровень подготовки к приему тепла многоквартирных домов, который на сегодня составляет 80,7%, Антон Ляугминас отметил, что наиболее низкий уровень (32,5%) - в домах ЖСК, ТСЖ и находящихся в непосредственном управлении.