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ЖКХ

В многоэтажке Великих Лук меняют два лифта

03.09.2020 18:44|ПсковКомментариев: 0

Монтаж двух пассажирских лифтов проводится в многоквартирном доме № 15/26 по ул. Вокзальная в городе Великие Луки. Работы проводят строители подрядной организации «МС Лифт» в рамках мероприятий Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год.

Заказчик работ – региональный оператор – Фонд капитального ремонта Псковской области.

Договорная сумма на выполнение указанных работ составляет 3 636 361,12 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде. Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию нового лифтового оборудования – 1 октября.

В ближайшее время начнутся работы по замене лифтов Великих Луках по адресам: Винатовского ул., 30/21; Октябрьский пр., 114; Октябрьский пр., 118 корп. 1; Октябрьский пр., 128; Октябрьский пр., 130. Указанные строительные работы выполнит ПАО «Карачаровский механический завод» в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год. Кроме того, в настоящее время проводятся процедуры по выбору подрядной организации для осуществления работ по замене лифтового оборудования многоквартирного дома по Октябрьскому проспекту, 126.

Теги: #ЖКХ #фонд ЖКХ #лифт
Источник: Псковская Лента Новостей
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