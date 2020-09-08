ЖКХ

45 млн рублей потрачено на подготовку объектов Псковских теплосетей к зиме

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45 млн рублей направило МП Пскова «Псковские тепловые сети» на подготовку города к отопительному сезону. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове директор муниципального предприятия Игорь Максимов.

«У нас нет опасений, что мы не войдем в новый отопительный сезон и по каким-то причинам не сможем обеспечить теплоснабжение города. Этого вопроса не стоит, мы это гарантируем, как смену времен года», - заверил гость студии.

На обслуживании ПТС находится 28 котельных, почти 350 км теплосетей и 92 центральных тепловых пункта. «Все это надо было подготовить к зиме за короткий период, но все наши планы смешала пандемия. Кроме того, на недели позже мы начали остановку своих теплоисточников и приступили к реализации ремонтной программы только с 1 июня, поскольку в мае было холодно, и власти решили не отключать горячую воду», - пояснил директор теплосетей.

На сегодняшний день теплоисточники готовы к запуску на 100%, теплосети - на 95%, жилой фонд - на 85%. «Работ выполнено на 45 миллионов рублей за 3,5 месяца. Это огромный объем работ, - заметил он. - Мы уверенно идем к финишу. Осталось недели 2-3 до начала сезона. Есть проблемы, которые мы должны решить за этот период».

В частности, Игорь Максимов отметил, что в ряде домов, в основном находящихся в непосредственном управлении (ТСЖ и ЖСК), предстоит провести промывку внутридомовых систем отопления. «В этом году мы подошли к вопросу строго и принципиально», - отметил директор ПТС, добавив, что порой «ложка дегтя может испортить всю бочку меда», и «если что-то не сделать сразу, можно иметь проблемы на протяжении всей зимы».

На вопрос, когда именно в домах и учреждениях Пскова включат батареи, Игорь Максимов ответил: «Все произойдет в свое время: когда среднесуточная температура на протяжении пяти суток будет менее 8 градусов тепла. Единый гидравлический режим налаживается в течение 3-5 суток, но мы совместно с властью города принимаем некие решения, которые позволяют уменьшать тот срок. Например, социальные учреждения мы запускаем раньше, чем дома».

А подключение домов, по его словам, зависит от специалистов, которые развоздушивают внутридомовые системы отопления. «15% домов этого еще не сделали, тем самым создавая проблемы и себе, и другим домам, поскольку мы все существуем в единой гидравлической системе. И пока кто-то не поймет, что мы все в одной лодке, так и будем барахтаться». - заключил Игорь Максимов.