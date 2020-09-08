ЖКХ

Игорь Максимов опроверг слухи о грядущих массовых сокращениях на ПТС

Директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове опроверг слухи о грядущих массовых сокращениях на предприятии. В студию во время эфира дозвонился радиослушатель, который попросил его прокомментировать планы по увольнению 300 сотрудников предприятия.

Игорь Максимов сообщил, что данная информация не соответствует действительности. «Такую информацию вбрасывают совершенно не компетентные люди. «Псковские тепловые сети» — это технически опасное предприятие, и вся численная составляющая предприятия регламентирована Ростехнадзором. Если должно быть у котла четыре оператора, я никак не могу сделать три. Представляете, если у нас 1000 сотрудников, и каждого третьего уволить?» - сказал Игорь Максимов.

В то же время он подтвердил, что на предприятии была проведена «некая оптимизация численности». «Не скрою, я этим занимался. Мы кое-где подсократились. В основном это административно-управленческий персонал. Мы соединили 4 производственных участка, но никого на улицу не выбросили. Кто-то решил закончить свою трудовую деятельность на нашем предприятии, кто-то перешел в другой отдел», - заключил директор ПТС.