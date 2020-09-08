ЖКХ

Придуман слоган для стратегии развития Псковских теплосетей

Новая стратегия развития Псковских теплосетей будет реализовываться со слоганом «Тепло нашего города». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове директор МП «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

«Мы с коллегами долго думали, какова наша миссия, что мы такое, и был проведен небольшой конкурс (на слоган — ред.), по итогам которого родилось "Тепло нашего города"», - рассказал директор предприятия.

«На предприятии нас 1000 человек, и при всей нашей рутине, железном и не очень поэтичном деле, мы, не какие-то суровые и хмурые люди, как пишут про скобарей. В принципе, мы очень доброжелательные, гостеприимные, приветливые люди, и нам повезло, что мы еще и подаем тепло. Поэтому всем говорим: у нас теплые души, поэтому и занимаемся теплом. А вместе мы - "Тепло нашего города" - и хотим, чтобы нас в городе воспринимали именно так», - рассказал Игорь Максимов.

Также он ответил на вопрос о перспективах передачи Псковских тепловых сетей в концессию. «У меня не раз спрашивали об отношении к этому всему, но никто из властей конкретных вопросов со мной как с руководителем предприятия не обсуждал. Значит, он еще преждевременный. Официальные органы власти мне даже вопроса такого пока не задавали», - резюмировал директор ПТС.