ЖКХ

Мусорный контейнер ликвидируют по Болотному переулку, 1 в Пскове

В Пскове будет ликвидирован контейнер, размещенный у дома №1 по Болотному переулку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экопром».

Решение принято на основании письма, поступившего в адрес регионального оператора от начальника управления городского хозяйства администрации Пскова. В нем идет речь о том, что площадка накопления ТКО у дома №1 по Болотному переулку не отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.7.3550-19, согласно которому расстояние от контейнерной площадки о границы земельных участков под индивидуальную жилую застройку должно быть не менее 20 метров.



Бак будет изъят до момента определения управлением городского хозяйства нового места накопления, отвечающего всем необходимым требованиям.