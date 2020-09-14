ЖКХ

Псков первым на Северо-Западе начал осваивать новые источники водоснабжения и уже делится опытом

Благодаря строительству подземного водозабора Псков стал флагманом на Северо-Западе по освоению новых источников водоснабжения. На Горводоканал за опытом недавно приезжали новгородские журналисты. Директор предприятия рассказал, как продвигается строительство, когда еще больше псковичей получат в краны чистую воду и с какими трудностями столкнулся Горводоканал на пути к этому — предприятие, едва не ставшее из-за проекта банкротом, смогло начать строительство второй очереди подземных скважин.

В последнее время в России и во всем мире все острее встает вопрос качественного водоснабжения населения. Хозяйственная деятельность человека, бесконтрольный сброс в водные объекты недостаточно очищенных промышленных и бытовых стоков, природные катаклизмы, в том числе связанные с глобальным изменением климата, и другие факторы приводят к истощению природных источников питьевого водоснабжения и снижению качества воды в поверхностных водоемах, что, в свою очередь, негативно влияет на качество жизни человека, ухудшает социально-экономическую ситуацию в регионах и создает угрозы возникновения и распространения опасных эпидемиологических заболеваний. Во многих региональных центрах страны все актуальней стоит проблема поиска новых источников питьевого водоснабжения с изначально высоким качеством воды, не требующих значительных затрат на очистку и защищенных от различных угроз природного и антропогенного воздействия.

Проблема качественных источников городского водоснабжения приобрела общегосударственный масштаб в результате чего федеральное законодательство в области инженерно-технических мероприятий гражданской обороны потребовало обеспечить категорийные города двумя независимыми источниками водоснабжения, один из которых рекомендовано предусмотреть из подземных горизонтов.

Псков одним из первых городов Северо-Запада России приступил к решению проблемы качественного водоснабжения.

Водоснабжение города традиционно осуществлялось из поверхностного источника – реки Великой. Вода в реке из-за стоков с заболоченных территорий отличается низким качеством с постоянной тенденцией к ухудшению, ситуация усугубляется сезонными факторами (половодье, шугообразование).

Неудовлетворительное качество воды в поверхностном водоисточнике, а так же изменения в федеральном законодательстве послужили основанием для начала работ по поиску альтернативного источника для водоснабжения Пскова из подземных горизонтов.

В 2003 году были произведены геолого-разведочные работы в трех километрах от города по результатам которых были обнаружены запасы подземной воды высокого качества, достаточные для водоснабжения Пскова.

После этого МП г. Пскова «Горводоканал» приступило к поиску источника финансирования строительства водозабора подземных вод и в 2011 году при поддержке администрации Псковской области заключило кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, в соответствии с которым предприятию был предоставлен кредит 520 млн рублей на строительство подземного водозабора.

В октябре 2015 году работы по строительству первого пускового комплекса подземного водозабора производительностью 12 тысяч кубометров в сутки были завершены и объект сдан в эксплуатацию.

Проект строительства первой очереди реализован с широким внедрением энергосберегающих технологий, автоматизацией техпроцессов водоподготовки и с использованием средств диспетчерского мониторинга. Технология водоподготовки максимально простая и не предусматривает реагентную обработку воды, а всеми технологическими процессами подъема воды из скважин, водоподготовки и подачи питьевой воды в город дистанционно управляет один оператор.

Проект подземного водозабора такого технологического уровня практически не имеет аналогов в Северо-Западном федеральном округе, поскольку другие региональные центры (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Вологда, Петрозаводск и др.) до сих пор в качестве основного источника питьевого водоснабжения используют поверхностные воды, не защищенные от угроз природного, техногенного и террористического характера. Псков является флагманом среди других городов федерального округа в контексте освоения новых источников водоснабжения и строительства подземного водозабора такой сложности и технического совершенства.

С целью ознакомления с передовым опытом организации городского водоснабжения и его возможного использования в соседнем регионе, на Горводоканал Пскова приехали журналисты из информационного агентства «Ваши Новости» (Великий Новгород).

«Безусловно, строительство подземного водозабора позволило обеспечить качественное водоснабжение потребителей, но при этом пришлось решать массу проблем, в первую очередь, связанных с возвратностью кредитных средств» - пояснил журналистам директор предприятия Константин Болотин. - Обеспечение возвратности кредита ЕБРР базировалось на определенном графике роста тарифов на услуги предприятия. В связи с изменениями в федеральном законодательстве, связанными с установлением предельных индексов роста тарифов, с 2012 года данное условие не выполнялось, поэтому предприятие систематически недополучало средства, необходимые для обслуживания кредита ЕБРР.

Таким образом, предприятие оказалось в тяжелом финансовом положении и на конец 2018 года находилось в кризисном, предбанкротном состоянии.

И только благодаря личному участию губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова в 2019 году Горводоканалу из средств резервного фонда правительства РФ была предоставлена финансовая поддержка для досрочного погашения кредита ЕБРР, что позволило нормализовать финансовое состояние предприятия и обеспечило возможность участия в действующих и перспективных программах приграничного сотрудничества.

После ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса подземного водозабора мы продолжили поиск источников финансирования строительства второй очереди водозабора. В 2016 году Горводоканал совместно с Латгальским регионом планирования (Латвия) и при поддержке администрации Псковской области получил в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020» грантовые средства в размере 3,4 млн евро на завершение строительства подземного водозабора и увеличение его мощности до 42 тысяч кубометров в сутки, что позволит обеспечить водой из подземного источника примерно 85 процентов городского населения. В 2019 году начались строительно-монтажные работы на площадке скважин, к настоящему времени проложены внутриплощадочные водоводы, пробурены и обустроены две скважины, ведутся работы по обустройству остальных скважин, прокладываются сети телеметрии и энергоснабжения. Весь комплекс работ планируется завершить к июню 2021 года.

Мы надеемся, что нашим опытом освоения новых источников городского водоснабжения, строительства технологически совершенных систем водоподготовки и участия в программах приграничного сотрудничества с целью повышения качества жизни населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей городов воспользуются коллеги из других водоканалов и руководители муниципалитетов соседних субъектов Российской Федерации».