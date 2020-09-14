ЖКХ

В соцучреждениях Псковской области включат отопление в ближайшее время

В ближайшее время в социальных объектах Псковской области включат отопление. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с вице-губернатором Василием Осиповым и председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что в последнее время поступает много обращений граждан, в том числе и в социальных сетях, о том, что в детских садах и школах низкая температура, что может привести к росту заболеваемости ОРВИ. Глава региона заметил, что по итогам прошедшего отопительного сезона было введено понятие периодического протапливания перед началом отопительного сезона и после его окончания для поддержания комфортной температуры как в больницах, школах и других социальных объектах, так и жилых домах.

Василий Осипов в свою очередь доложил, что общая готовность инженерных сетей к новому отопительному сезону составляет порядка 80%. В муниципалитетах заканчивается формирование запаса разных видов топлива. В настоящее время большая часть систем готова к запуску, но есть в рамках подготовки еще ряд актуальных вопросов, которые предстоит решить.

По итогам совещания глава региона отметил, что в ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры, ночью она будет опускаться до +4 градусов Цельсия. Михаил Ведерников поручил максимально оперативно проработать все актуальные вопросы подготовки, чтобы в ближайшее время подать тепло в первую очередь в социальные объекты.

«Нам важно, чтобы ОРВИ не получила серьезного распространения, чтобы на рост сезонной заболеваемости не наложился коронавирус. Это может привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения региона», — отметил губернатор.