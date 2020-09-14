ЖКХ

Дикорастущий кустарник вырубили на улице Ижорского батальона по просьбе псковичей

По просьбам жителей у пешеходного перехода у дома №10А по улице Ижорского батальона вырублен дикорастущий кустарник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Напомним, что с такой просьбой обратились местные жители во время выезда на округ №12 главы Пскова Елены Полонской совместно с депутатом городской Думы Григорием Стороненковым.

Местные жители также обратились с рядом других вопросов, в том числе по поводу установки «лежачих полицейских» на проезжей части, скосу высоких кустов возле пешеходного перехода, а также установки гаражей для маломобильных групп населения.

Все вопросы взяты депутатами в работу.