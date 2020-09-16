ЖКХ

Псковские тепловые сети привели в порядок теплотрассу на улице Яна Райниса

«Псковские тепловые сети» выполнили просьбу псковички, поступившую руководителю муниципального предприятия Игорю Максимову в прямом эфире программы «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 8 сентября.

«У нас в том году по адресу: улица Яна Райниса, 48, 50, 52 меняли трубы, теплотрассу, которая идет с улицы, вдоль домов, - отметила женщина. - И при замене труб не весь за собой мусор, к сожалению, убрали. Я потом звонила на второй участок, ругалась. Обещали, что все будет доделано. Оставила заявку на перенос трубы, которая идет вдоль дома, потому что она проходит прямо за окном. Сказали, что это реально, все возможно. Год прошел, а трубы так и не доделаны».

Игорь Максимов ответил, что записал просьбу псковички. «Порядок - это прежде всего», - подчеркнул он.

В настоящее время муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» привело в порядок теплотрассу у домов №№48, 50 и 52 по улице Яна Райниса.