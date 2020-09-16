ЖКХ

Износ оборудования теплоснабжающих организаций в Псковской области составляет 70%

Износ оборудования теплоснабжающих организаций в Псковской области составляет 70%. Об этом сообщил заместитель руководителя Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорь Куроплин на заседании комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проверки объектов теплоснабжения в регионе начались 27 июля. «Но ни одно из предприятий ЖКХ еще не сообщило о выполнении предписаний», - подчеркнул он.

В этом году ведомство проверяет 27 предприятий. Игорь Куроплин попросил теплоснабжающие организации заранее сообщать об устранении нарушений, чтобы «не создавать ажиотаж в конце октября».

Игорь Куроплин также обратил внимание на необходимость своевременного и качественного устранения нарушений.