ЖКХ

Многоквартирные дома Пскова с приборами учета могут получать тепло с 17 сентября

Многоквартирные дома в Пскове, оборудованные счетчиками тепла, могут подключаться к теплоснабжению с 17 сентября. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на заседании комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Те многоквартирные дома, в которых не установлены счетчики, будут подключать по федеральным нормативам - если среднесуточная температура на уровне 8 градусов будет держаться на протяжении 5 дней», - продолжил Александр Братчиков.

Медицинские учреждения в Пскове уже подключены к теплоснабжению, а учебные заведения и дошкольные образовательные учреждения получат тепло с 17 сентября, уточнил он.

«Это пример для других муниципальных образований, - заметил вице-губернатор области Василий Осипов. - Но учитывая ситуацию с "ковидом", я бы не ставил во главу угла наличие приборов учета, потому что надо исходить из конструктива».