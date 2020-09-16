ЖКХ

Определены показатели для введения режима протапливания в Псковской области

При понижении среднесуточной температуры до +10 градусов в течение трех дней рекомендуется вводить режим протапливания в муниципалитетах Псковской области. Об этом сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это следует из разработанных по поручению губернатора методических рекомендаций по началу и окончанию отопительного сезона на территории муниципальных образований Псковской области, уточнил Сергей Грахов.

2 сентября новые методические рекомендации получили все муниципалитеты региона. «Рекомендуем присмотреться к этим рекомендациям и изучить их», - отметил Сергей Грахов и добавил, что комитет по строительству и ЖКХ запрашивает прогноз погоды в гидрометцентре на неделю и направляет его в районы.

«Этот документ позволит законно списывать топливо до начала отопительного сезона», - добавил вице-губернатор Василий Осипов.