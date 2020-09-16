ЖКХ

Два района Псковской области не подготовили программы развития коммунальных систем

Новоржевский и Печорский районы не подготовили программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об шла речь на заседании комиссии при администрации региона по подготовке и прохождению отопительного периода 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Большую работу муниципалитеты проделали, но пока в полном объеме исполнить поручение президента не удается», - пояснил вице-губернатор Василий Осипов.

Отмечалось, что схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не готовы в Новоржевском и Печорском районах. В октябре губернатор должен отчитаться президенту об их разработке. «Времени остается немного», - подытожил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.