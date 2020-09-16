ЖКХ

Восемь социальных учреждений в Пскове уже подключили к теплоснабжению

Восемь социальных учреждений в Пскове уже подключили к теплоснабжению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Так, отопление дали в детские городские поликлиники по следующим адресам: улица Шестака, 4; улица Алтаева, 22; улица Кузнецкая, 21; улица Петровская, 49.

Кроме того, тепло поступило в Псковский перинатальный центр (улица Кузбасской Дивизии, 22), Псковскую областную клиническую больницу (улица Малясова, 2), Псковский хоспис имени святой Марфы-Марии (улица Свердлова, 20) и детский бассейн «Дельфин» (улица Киселева, 24).

Для подключения социальных объектов к теплоснабжению их представителям необходимо оформить заявку в Псковских тепловых сетях.