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ЖКХ

Восемь социальных учреждений в Пскове уже подключили к теплоснабжению

16.09.2020 15:53|ПсковКомментариев: 0

Восемь социальных учреждений в Пскове уже подключили к теплоснабжению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети».

Так, отопление дали в детские городские поликлиники по следующим адресам: улица Шестака, 4; улица Алтаева, 22; улица Кузнецкая, 21; улица Петровская, 49.

Кроме того, тепло поступило в Псковский перинатальный центр (улица Кузбасской Дивизии, 22), Псковскую областную клиническую больницу (улица Малясова, 2), Псковский хоспис имени святой Марфы-Марии (улица Свердлова, 20) и детский бассейн «Дельфин» (улица Киселева, 24).

Для подключения социальных объектов к теплоснабжению их представителям необходимо оформить заявку в Псковских тепловых сетях.

Теги: #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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