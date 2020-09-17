ЖКХ

Отопление в многоэтажках Пскова планируют включить 28 сентября

Планируемая дата подачи тепла в квартиры - 28 сентября, но в случае резкого похолодания это произойдет раньше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ по итогам совещания с руководителями управляющих организаций в управлении городского хозяйства администрации Пскова.

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«Заметим, постановление администрации города еще не подписано», - добавили в пресс-службе. На сегодняшний день готовность к отопительному сезону жилищного фонда Пскова составляет 95%.

Учреждения здравоохранения начали подключать с 14 сентября, на сегодняшний день уже подключены 9 объектов. И с 17 сентября начали подавать тепло в дошкольные учреждения. Остальные объекты социальной сферы можно подключить по заявкам руководителей.

Согласно постановлению правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», отопительный период начинается со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет ниже +8 градусов Цельсия.