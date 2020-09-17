ЖКХ

Новую кровлю получил дом на улице Коммунальной в Пскове

Капитальный ремонт крыши проведен в доме № 12 на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капремонта Псковской области.

Строители подрядной организации ООО «Строй ПРОФ» разобрали старое кровельное покрытие, выполнили устройство новой плоской кровли из наплавляемых материалов, провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов, кабин выхода на кровлю, а также обустроили новую водосточную систему.

Приемочная комиссия тщательно обследовала новую кровельную поверхность и высоко оценила качество выполненных работ.

Отметим, что в соответствии с краткосрочными планами реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по Пскову в 2020 году по состоянию на сегодняшний день выполнены работы по капитальному ремонту 70 элементов в 47 многоквартирных домах, проводятся работы по капитальному ремонту по 111 элементам в 60 многоквартирных домах.