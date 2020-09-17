В Острове завершили капремонт крыш в двух многоквартирных домах

В многоквартирных домах на улице Клавдии Назаровой, 56 и 60 в городе Острове завершили капитальный ремонт крыш. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области.

Строители подрядной организации ООО «Псковсвязьстрой» в ходе капитального ремонта крыши в многоквартирном доме №56 по улице Клавдии Назаровой разобрали старое покрытие кровли, выполнили замену обрешетки и устройство нового покрытия каждой крыши из профилированного листа, работы по огнебиозащите деревянных поверхностей крыши, ремонт деревянных элементов конструкций, устройство теплоизоляции чердачного помещения; провели работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, водосточной системы.

В доме по второму адресу специалисты ООО «Стройподряд» выполнили демонтаж старого покрытия и монтаж новой кровли, замену обрешетки, провели работы по огнебиозащите деревянных поверхностей крыши, ремонт деревянных элементов конструкций, устройство теплоизоляции чердачного помещения; провели работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, канализационных выпусков. Все работы проведены качественно и в полном объеме, отметили в Фонде капремонта.

Уже завершены ремонты 16 конструктивных элементов в многоквартирных домах Островского района. В настоящее время проводятся следующие работы: ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в доме №11 по улице 1 Мая; ремонты фасадов в домах по адресам: Авиационная, 9, 15, К. Маркса, 27 и Меркурьева, 14; ремонт крыш в домах по адресам: ул. Меркурьева, 2А, Меркурьева, 24, микрорайон «Строитель», 12, 13, 13А, 14, Шумейко, 3, а также в Островском районе в деревне Дуловка, ул. Ленинградская, 21.