ЖКХ

Новую блочно-модульную котельную готовят к запуску в Пскове

Новую блочно-модульную котельную готовят к запуску на территории котельной №2, расположенной возле дома №53 по улице Яна Райниса в Пскове. Ее мощность составляет 4,7 МВт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Строительство блочно-модульной котельной

Строительство новой котельной связано с тем, что котлы и автоматизация в старом здании не позволяют обеспечить работу в экономичном режиме. «Очень много тепла расходуется на отопление самого здания котельной. Экономически нецелесообразно эксплуатировать такое огромное здание маленькими котлами, которые по большей части работают на отопление самого здания, а не на потребителей», - сказал главный инженер Псковских тепловых сетей Андрей Лебедев.

Старое здание котельной

Основным видом топлива новой котельной является природный газ, а резервным - дизельное.

Главный инженер ПТС Андрей Лебедев

Уже поступило оборудование общекотельного регулирования и газовое оборудование. «На днях ожидаем поставку котлов, - добавил Андрей Лебедев. - На начало отопительного сезона это никаким образом не повлияет, потому что все предварительные работы были сделаны. Сезон, скорее всего, начнется на старой котельной, и где-то в середине или к концу октября мы перейдем на новое оборудование».

Оборудование новой котельной

«Специфика этого объекта - все оборудование собирается стандартными блоками, - указал Андрей Лебедев. - Он полностью автоматизированный, будет эксплуатироваться без присутствия персонала. Информация будет выводиться на наш центральный диспетчерский пульт». Кроме того, на новой котельной будет обеспечено видеонаблюдение.

Стоимость объекта - порядка 40 млн рублей. «20% суммы - это наши собственные средства, 20% - средства регионального бюджета, 60% - это деньги Фонда содействия реформированию ЖКХ», - пояснил главный инженер Андрей Лебедев.

Начальник 2 участка ПТС Геннадий Павлов и главный инженер ПТС Андрей Лебедев

Начальник 2-го участка Псковских тепловых сетей Геннадий Павлов добавил, что новая котельная «нормального европейского уровня».

В настоящее время котельная №2 отапливает четыре жилых многоквартирных дома (три двухэтажных дома и один трехэтажный) и несколько промышленных предприятий. Старую котельную после запуска новой законсервируют.