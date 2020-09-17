ЖКХ

Новый насос усилил мощности котельной №1 в Пскове

Новый насос усилил мощности котельной №1 - одной из крупнейших в Пскове (Гаражный проезд, 12). Насос уже установлен, в настоящее время ведется монтаж необходимого для его работы электрооборудования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отмечается, что частота его вращения будет регулироваться автоматически с помощью многочастотного преобразователя.

«Управление насосом будет происходить автоматически, в частотном режиме, - рассказал начальник 1-го участка «Псковских тепловых сетей» Андрей Дмитриев. - Насос нагружается и подает ровно столько воды, сколько необходимо на данный момент. Максимально может передавать 1250 кубометров в час».

«Этот насос добавочный. «Завеличье расширяется, потребление увеличивается - многие дома подключаются к нашей тепловой трассе. Соответственно, расходы увеличиваются, потребителей больше. И существующие три насоса практически полностью загружены зимой», - пояснил Андрей Дмитриев.

Насос планируют запустить в конце сентября - начале октября. «После того, как закончим монтаж электрической части, проверим все цепи, убедимся в исправности и произведем ровный пуск», - добавил Андрей Дмитриев.

1-й участок «Псковских тепловых сетей» состоит из трех котельных, которые отапливают 356 домов, 7 школ и 12 детских садов.