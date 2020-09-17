ЖКХ

Приборы учета теплоэнергии проверили в домах Новосокольников

В Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры устранены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований законодательства управляющая организация ООО «ЖЭУ Новосокольники» не обеспечила своевременное проведение поверки общедомовых приборов учета тепловой энергии в ряде многоквартирных домов в Новосокольниках, в результате чего не была обеспечена их надлежащая эксплуатация.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес директора ООО «ЖЭУ Новосокольники» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены (организована поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии), виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.