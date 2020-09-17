ЖКХ

Жилой фонд в Великих Луках подключат к отоплению в конце сентября

Жилой фонд в Великих Луках планируют подключить к отоплению в конце сентября. Об этом сообщил представитель городской администрации на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Фото: pixabay.com

«По жилищному фонду - сегодня издаем распоряжение, после этого можно будет подключать дома с приборами учета. В конце месяца планируем подключать остальной жилой фонд», - сказал представитель администрации.

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«Только не в конце месяца, - уточнил губернатор Михаил Ведерников. - Вы смотрите по среднесуточной температуре. Еще раз обращаю внимание - излишне холодно в квартирах быть не должно, потому что это существенно скажется на уровне заболеваемости».

В настоящее время в Великих Луках идет подключение социальных объектов, осталось подключить две школы и пять учреждений детского дошкольного образования.

По окончании заседания Михаил Ведерников призвал исключить формальный подход к подаче тепла.