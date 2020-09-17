ЖКХ

Жителей улицы Гражданской информируют о переносе мусорных контейнеров

В Пскове в связи с окончанием работ по реконструкции ограждения стадиона «Машиностроитель» в ближайшее время будет осуществлен перенос на изначальное место расположения контейнеров для сбора ТКО у дома №5а по улице Гражданской. Это будет сделано по схеме, предоставленной управлением городского хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром».





Кроме того, по заявке УГХ будут переставлены контейнеры из места накопления ТКО, находящегося у дома №31 по улице Векшинской, к дому №31 по улице Цветочной.



Напомним, организация и перенос мест накопления ТКО относится к полномочиям органов местного самоуправления.