ЖКХ

Новые нормативы состава сточных вод в Пскове рассмотрел профильный комитет гордумы

Заседание комитета по ЖКХ и благоустройству городской Думы прошло 21 сентября под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, депутаты рассмотрели вопрос об утверждении новых нормативов состава сточных вод для организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения на территории Пскова.

Новые нормативы, внесенные в гордуму администрацией, отличаются от прежних в лучшую сторону, за исключением показателей по фосфатам - пересмотреть показатели в сторону уменьшения можно будет после производимого ремонта очистных сооружений, в результате чего эффективность очистки сточных вод улучшится.

Этот вопрос получил положительное решение парламентариев и вынесен на рассмотрение на сессии.

Напомним, в июне 2020 года вступило в силу постановление правительства, утвердившее новый порядок расчета данных нормативов. В соответствии с ним муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» должно было предоставить новые расчеты нормативов состава сточных вод абонента, а Псковская гордума - принять их со сроком действия с 1 июля 2020 года.

После того, как в июле «Горводоканал» предоставил расчеты, городская Дума заключила договор с независимой экспертной организацией для проведения экспертизы представленных нормативов. В ходе сентябрьского заседания рабочей группы его участники обсудили предложенные «Горводоканалом» расчеты, заслушали мнение независимого эксперта и решили внести необходимые корректировки в предложенный на рассмотрение документ. Эксперты подготовили откорректированные расчеты, которые и будут утверждаться на сессии Псковской городской Думы. Они полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.

Прежние нормативы в Пскове не менялись с 2003 года.