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ЖКХ

Крышу многоквартирного дома отремонтировали в невельской деревне

21.09.2020 20:39|ПсковКомментариев: 0

В Невельском районе капитально отремонтирована крыша в многоквартирном доме в деревне Лехово на улице Центральная, 8. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капремонта Псковской области. 



Строители подрядной организации разобрали старое кровельное покрытие, выполнили ремонт основания крыши, произвели устройство бетонной стяжки, устройство новой плоской кровли из наплавляемых материалов, провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов, кабин выхода на кровлю, устройство ограждающих конструкций по периметру крыши.
Работы выполнены качественно, в полном объеме и в срок.

Отметим, в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год проводятся также капитальные ремонты крыш в домах по адресам: Невель, ул. Ленина, 29; ул. М. Маметовой, 27.

Теги: #капремонт #фонд капремонта
Источник: Псковская Лента Новостей
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