ЖКХ

Константин Болотин: В период коронавируса «Горводоканал» не прекращал свою работу

В период коронавируса «Горводоканал» не прекращал свою работу ни на один день. Об этом сообщил директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в ходе прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 22 сентября.

По его словам, для сотрудников предприятия, как и для всех россиян, начавшаяся пандемия была неожиданностью. «Мы не были к этому подготовлены», - сказал Константин Болотин. «Горводоканал» относится к предприятиям непрерывного действия, является ресурсоснабжающим и стратегически важным, поэтому работа не прекращалась ни на один день.

«Наши сотрудники продолжали работу, но мы отправляли в отпуск людей пожилого возраста по желанию», - отметил директор предприятия и добавил, что на время ограничительных мер был прекращен прием граждан.

На сегодняшний день предприятие работает согласно строгим ограничениям: прием граждан проводится по одному, на входе организована термометрия, посетители должны быть в масках, все сотрудники также обеспечены средствами дезинфекции и индивидуальной защиты. Кроме того, в помещениях предприятия работают приборы дезинфекции воздуха.

В ходе беседы Константин Болотин отметил, что около 1,5 млн рублей «Горводоканал» потратил на закупку санитайзеров и иных средств защиты для сотрудников предприятия.