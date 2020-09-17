ЖКХ

Две канализационные насосные станции будут отремонтированы в Пскове в 2021 году

В 2021 году в Пскове реконструируют две канализационные насосные станции — на Крестовском шоссе и на улице Яна Райниса. Об этом сообщил директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в ходе прямого эфира на радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 22 сентября.

Он отметил, что «Горводоканал» участвует в программе Фонда содействия реформированию ЖКХ, в рамках которой и проводится реконструкция. В общей сложности, благодаря этой программе в Пскове отремонтируют четыре объекта.

Так, ремонт коллектора на пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной был завершен в конце 2019 года. В текущем году осуществляются работы по реконструкции городской насосной станции на улице Киселева, за «Электроном».

«Реконструкция главной городской насосной станции важна для нас, так как она обеспечивает перекачкой стоков более 50% всего города», - отметил Константин Болотин и добавил, что в рамках реконструкции заменено насосное оборудование, которое монтировалось в 1970-х годах, система вентиляции, электрическая часть и прочее.

«Сегодня при замене двух насосов мы видим большую экономию электроэнергии. Современные насосы работают по-другому, расход энергии другой, более 10% экономии мы уже видим по этой насосной станции, для нас это существенно», - рассказал Константин Болотин.