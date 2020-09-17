ЖКХ

Жесткая ли вода в Пскове, рассказал эксперт

Директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин в ходе прямого эфира на радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 22 сентября рассказал, жесткая ли вода в Пскове.

По его мнению, вопрос жесткой воды больше социальный, нежели технический. Константин Болотин заявил, что с точки зрения норм, установленных законом, вода в Пскове «идеальная, и соответствует всем нормам».

Но, по его словам, часть псковичей столкнулась с проблемой жесткой воды. В основном, на жесткость воды жалуются жители многоэтажек, построенных недавно, где имеются индивидуальные тепловые пункты, которые оказались не готовы к такой воде из-за особенностей обслуживания теплообменников.

По словам Болотина, в этом случае можно говорить о пробелах в проектировании домов.

«Нужно делать упор на любые параметры воды, но проектировщики не запрашивали у Горводоканала информацию о воде, они брали за основу воду, которая была всегда», - пояснил он.

Гость студии рассказал, что смягчить воду можно двумя способами - используя обратный осмос или ионообменную смолу. У обратного осмоса получается практически дистиллированная вода, она лишена всех минеральных элементов. Данная технология используется у производителя водоматов. Кроме того, при очистке оборудования нужно будет использовать кислоты и щелочь, которые затем необходимо утилизировать.

При втором способе используется соль. Но, исходя из тех объемов, которые будут подаваться в город, ежегодно будет требоваться порядка 70 вагонов соли, что может привести к увеличению себестоимости воды.