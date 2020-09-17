ЖКХ

В Борисовичах затруднен вывоз ТКО из-за неисправного заглубленного контейнера

В Псковском районе затруднен вывоз ТКО из заглубленного контейнера, размещенного на улице Михаила Егорова, 2, в связи с его технической неисправностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

Заглубленный контейнер представляет собой бак с мешком внутри. Две трети его вкапывается в землю, а на поверхности остается малая часть с крышкой. Вместительность может достигать 5 кубометров.

Обслуживанием заглубленных контейнеров занимается специальная техника, оснащенная манипулятором для поднятия и опускания мусорного резервуара. Герметичный мешок вынимается, его содержимое высыпается в кузов, после чего пустой резервуар возвращается на место. Общее время выгрузки занимает 2-3 минуты.

На улице Михаила Егорова, 2 оказался порван мешок, что затрудняет вывоз ТКО. Управляющая компания уведомлена о необходимости в трехдневный срок устранить неисправность и сообщить региональному оператору по обращению с ТКО.