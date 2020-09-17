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Почему в Пскове горят мусорки?

23.09.2020 11:08|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», вышедшего на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 21 сентября.

В Псковской области продолжают массово гореть мусорные контейнеры. Так, за минувшие выходные потери составили 8 контейнеров на регион. Причем, их не только поджигают, но режут и откручивают колеса. За последние пару месяцев компания «Экопром» не досчиталась около 90 емкостей для ТКО. Убыток от вандальных действий правонарушителей близится к 1,5 млн рублей.

Сообщения о происшествиях с мусорками в СМИ появляются практически ежедневно и не могут не обращать на себя внимание. Причем, если бы во всем остальном с реформой ТКО в области было бы все благополучно, это была бы одна ситуация, но проблемы есть и с графиком вывоза, как бытового, так и крупногабаритного мусора. Часто звучит информация о том, что вокруг мусорных площадок грязно, сотрудники по отгрузке мусора выполняют работу небрежно. Периодически появляются новости о непростых взаимоотношениях «Экопрома», «Спецтранскома» и «АСПО» - прежних монополистов мусорного рынка в Пскове.

Полиция, как сообщается, проводит проверки по каждому факту обращения о порче имущества. Однако на данный момент злоумышленники не пойманы и не наказаны. Вот и рождаются в народе версии, почему же пускают «красного петуха» в псковские мусорки. Одни уверены, что люди намеренно жгут контейнеры, поскольку, кроме возросшего тарифа в сфере обращения с ТКО, улучшений нет. Другие винят в частых возгораниях самого регоператора, который установил не антивандальные, пластиковые контейнеры. Самые матерые конспирологи выдвигают догадки (впрочем, ни на чем не основанные), что таким образом нового регоператора то ли жители, то ли прежние игроки мусорного рынка испытывают на прочность. Версии и факты о горящих по региону мусорных контейнерах - в программе Любови Кузнецовой.

Розничная стоимость одного контейнера объемом 1,1 м3 - около 15 тысяч рублей. На данный момент потери по региону за последние месяцы - свыше 90 мусорок, комментирует масштаб потерь руководитель регионального оператора по ТКО Сергей Пайст. Итого, говорит он, сумма ущерба только по стоимости контейнеров приближается к 1,5 млн рублей. К расследованию происшествий подключены и полиция, и МЧС. В отдельных случаях пострадало имущество третьих лиц. 

«Это поджоги на самом деле. Поджоги контейнеров. Понятно, что сам мусор из-за неосторожного обращения с огнем, например, из-за не потушенной сигареты, загорается крайне редко. Были случаи, когда страдало имущество третьих лиц. Информация направлена в правоохранительные органы, плюс сотрудники МЧС расследуют несколько подобных дел. Органы занимаются этим вопросом, и мы надеемся, что виновники поджогов будут найдены и понесут наказание. Что касается металлических контейнеров, они уже есть в эксплуатации, в том числе в Пскове. С точки зрения пожарной безопасности устойчивость у них выше, но в любом случае металл тоже имеет свойство деформации. Помимо контейнеров, страдает еще и имущество собственников домов, потому что выгорает контейнерная площадка, которая становится непригодна к использованию», - отмечает Сергей Пайст.

В Пскове теперь редко можно найти управляющую организацию, на территории которой не было бы случаев возгорания контейнерных площадок. Так, даже образцово-показательная во многих вопросов управляйка «ПсковЖилСервис» на минувших выходных имела прецедент - сгорел большой контейнер. Руководитель Андрей Тарасов разводит руками: видеокамера далеко, записи ничем не помогут. Что касается в целом ситуации с горящими контейнерами, Андрей Тарасов припоминает: в 2002 году в Пскове была такая же ситуация, мусорки горели с пугающей периодичностью.

«Я помню 2002 год, когда появилось ООО «АСПО» на территории Пскова, и была примерно такая же картина - платят люди, которые ни в чем не виноваты, и компания, которая ни в чем не виновата. Это на самом деле вандализм, и решать эту проблему надо на глубинном уровне, более активно внедрять камеры видеонаблюдения, чтобы можно было отследить. Иногда звучат намеки, что это из-за конкуренции. Но в 2002 году не было конкуренции, и была такая же проблема. Когда люди, дети узнали, что эти контейнеры неплохо горят, был большой всплеск поджогов», - рассказал Андрей. Тарасов.

Руководитель предприятия «Спецтранском» Андрей Папчук признает, что контейнеры в Пскове горели и раньше, не только в 2002 году, но и все годы работы «АСПО». Просто, уверен он, прежняя компания, занимавшаяся мусором, во-первых, не выносила этот чисто хозяйственный вопрос в публичное поле и работала плотнее с управляющими организациями. И, во-вторых, не нужно рассчитывать на законопослушность людей - нужно ставить оцинкованные антивандальные, фактически не убиваемые контейнеры, комментирует Андрей Папчук.

«В «АСПО» никогда не выносили это на обсуждение, никогда не жаловались. Они решали эти вопросы в рабочем порядке. А здесь я не знаю. Честно, у меня нет такой статистики - больше они горят или меньше, чем раньше. Просто больше стали говорить об этом, мне кажется. Металлические контейнеры не сгорают, а пластиковые да, периодически подгорают на площадках. Но я не думаю, что это специально кто-то делает. Кто-то сигарету не потушил и бросил... Не думаю, что кому-то интересно заниматься такими вещами. У АСПО контейнерные площадки были оборудованы оцинкованными, негорючими контейнерами, а пластиковые выдавались для предприятий с обособленной территорией, где возможность поджога практически исключена».

Заместитель главы Пскова, депутат по одномандатному округу Александр Баев слышал несколько версий, почему горят мусорные баки. Говорит, все они имеют право на существование, пока не найдены виновные и не установлены факты происшествий. На его округе тоже были случаи, когда сгорал не один контейнер, а целые контейнерные площадки, которые теперь необходимо восстанавливать за счет жильцов. Депутат не исключает, что, будь положение дел с реализацией мусорной реформой получше, и мусорки бы так часто не горели. Тариф для населения вырос, а порядка не прибавилось, говорит Александр Баев.

«Во-первых, если бы было больше порядка вокруг контейнерных площадок, то такие ситуации происходили бы реже. По всему остальному считаю, что правоохранители должны разобраться. Возможно, это протест. У нас до сих пор бывшие и нынешние исполнители этих работ не могут между собой разобраться. Так что возможны все варианты. И, конечно, реакция людей. Сами понимаете, когда люди получают такой тариф и видят, что ситуация в городе не улучшилась, а только ухудшилась, возможно, таким образом люди выказывают недовольство», - отметил он.

Только с качеством контейнеров связывает их повальное горение руководитель управляющей компании «Микрорайон «2» Дмитрий Гусаков. Говорит, само по себе происшествие - горящая мусорка - для коммунальщиков не редкость. Но одно дело, когда мусор потлеет в оцинкованном баке, а другое - когда воспламенится пластик. Во втором случае потери гораздо выше, и ущерб больше. Поэтому, комментирует Дмитрий Гусаков, и пошла такая широкая огласка проблемы. Ее решение директор управляющей организации видит в замене пластиковых контейнеров на металлические.

«Новый регоператор стал устанавливать пластиковые контейнеры, и последствия от этих пожаров стали более разрушительными. Пластик при горении токсичен, поэтому разрушения более глобальные. У нас выгорают контейнерные площадки вместе с металлом. Это и раньше происходило, просто или контейнер сам потухал, или мы успевали прибежать и пару ведер туда вылить. А сейчас горят очень сильно. За два месяца четыре контейнерных площадки выгорели целиком», - подчеркнул он.

На минувшей неделе сгорела одна из четырех уже контейнерных площадок на территории управляющей компании «Микрорайон №2». Случай отличается от прочих тем, что пострадала рядом стоящая машина. Или, как трактует закон, пострадало имущество третьих лиц. В региональном МВД сообщили, что это единственный случай, по которому в полицию поступило обращение. Комментарий официального представителя УМВД России по Псковской области Алексея Баранова:.

«На данный момент я не могу сказать о большом количестве обращений, связанных с возгоранием мусорных баков и контейнерных площадок. Возможно, более полной информацией располагают коллеги из МЧС. Что касается полиции, в УМВД Пскова поступило одно сообщение, связанное с повреждением имущества вследствие возгорания мусорных баков, в результате чего пострадала автомашина. Это было на прошлой неделе на Завеличье. По данному факту проводится проверка».

До результатов проверки о перспективности дела в МВД говорить воздержались. Однако, не нужно быть Эркюлем Пуаро, чтобы понять: если рядом не окажется камеры видеонаблюдения и не найдутся свидетели, то на языке полицейских дело будет называться «висяк». То есть пока никто не найден и никто не наказан.

В МЧС пояснили, что в тех случаях возгорания мусорок, на которые выезжали дознаватели, наиболее частая причина возгорания - занесение постороннего источника огня. Далее эти материалы будут переданы в полицию. Те версии, которые сегодня в нашей программе выдвигали респонденты относительно того, почему горят мусорки, - это не более чем мнения, догадки и суждения. Однако факт остается фактом: кто бы и почему ни поджигал мусорные баки, за восстановление ущерба, так или иначе, заплатят жители: за ремонт контейнерной площадки - через квитанцию управляющей компании, и за новые контейнеры, возможно, не прямым платежом, но все же за счет регоператора, который тоже деньги собирает с заказчика услуги.

Теги: #пожар #ТКО #поджог #мусорные контейнеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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