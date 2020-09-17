ЖКХ

Капремонт трех многоквартирных домов завершили в Палкино

В трех многоквартирных домах Палкинского района - в домах №3 и №5 по улице Строителей и в доме №3 по улице Островской - завершили капитальный ремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

В домах №3 и №5 по улице Строителей рабочие подрядной организации ООО «Гриал» провели капитальные ремонты крыш и фасадов: разобрали старые покрытия кровли, выполнили замену обрешетки, выполнили устройство нового покрытия каждой крыши из асбестоцементных волнистых листов, провели работы по огнебиозащите деревянных конструкций крыши, ремонт стропильной системы, устройство теплоизоляции чердачного помещения, провели работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, а также произвели устройство новой отмостки в каждом доме, установку новых пластиковых окон в подъездах, установку новых дверей в подъезды, ремонт цоколя.

Специалисты подрядной организации в ходе капитального ремонта крыши в доме №3 по улице Островской разобрали старое кровельное покрытие, произвели устройство бетонной стяжки, устройство новой плоской кровли из наплавляемых материалов, провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов, кабин выхода на кровлю.

«Работы выполнены качественно, в полном объеме и в срок», - подчеркнули в Фонде капремонта. Собираемость по взносам на капитальный ремонт в указанных домах составляет 87-89%. Отмечается, что органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год подрядная организация ООО «Гриал» также завершает капитальный ремонт крыши в доме №1 на улице Мира в деревне Красино.