Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Гарантия безопасности сделок с недвижимостью
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Господдержка в Псковской области
В помощь бизнесу
Гонки по вертикали
Корытовский парк письмо губернатору
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
От ручного управления к системе
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё ЖКХ 17.09.2020 12:085 Отопление в многоэтажках Пскова планируют включить 28 сентября 23.09.2020 16:330 Капремонт трех многоквартирных домов завершили в Палкино 23.09.2020 11:082 Почему в Пскове горят мусорки? 22.09.2020 23:121 Отопительный сезон в Псковском районе начат поэтапно с 21 сентября 22.09.2020 22:350 Опубликован список жилых домов Пскова, не готовых к приему тепла 22.09.2020 18:311 В Борисовичах затруднен вывоз ТКО из-за неисправного заглубленного контейнера
 
 
 
Самое популярное 17.09.2020 17:086 У 25 школьников Псковской области подтвержден коронавирус 20.09.2020 15:1821 Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области 16.09.2020 16:500 В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковскую область придет непогода 16.09.2020 19:428 Хотели без пробок? Получите, распишитесь 18.09.2020 15:062 В Пскове, предположительно, от коронавируса скончался еще один врач
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Капремонт трех многоквартирных домов завершили в Палкино

23.09.2020 16:33|ПсковКомментариев: 0

В трех многоквартирных домах Палкинского района - в домах №3 и №5 по улице Строителей и в доме №3 по улице Островской - завершили капитальный ремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

 

В домах №3 и №5 по улице Строителей рабочие подрядной организации ООО «Гриал» провели капитальные ремонты крыш и фасадов: разобрали старые покрытия кровли, выполнили замену обрешетки, выполнили устройство нового покрытия каждой крыши из асбестоцементных волнистых листов, провели работы по огнебиозащите деревянных конструкций крыши, ремонт стропильной системы, устройство теплоизоляции чердачного помещения, провели работы по ремонту вентиляционных шахт, устройству зонтов, слуховых окон, а также произвели устройство новой отмостки в каждом доме, установку новых пластиковых окон в подъездах, установку новых дверей в подъезды, ремонт цоколя.

Специалисты подрядной организации в ходе капитального ремонта крыши в доме №3 по улице Островской разобрали старое кровельное покрытие, произвели устройство бетонной стяжки, устройство новой плоской кровли из наплавляемых материалов, провели ремонт вентиляционных каналов, парапетов, кабин выхода на кровлю.

«Работы выполнены качественно, в полном объеме и в срок», - подчеркнули в Фонде капремонта. Собираемость по взносам на капитальный ремонт в указанных домах составляет 87-89%. Отмечается, что органы местного самоуправления при составлении списка домов для включения в краткосрочные планы капитального ремонта отдают приоритет тем домам, где высокая собираемость взносов.

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год подрядная организация ООО «Гриал» также завершает капитальный ремонт крыши в доме №1 на улице Мира в деревне Красино. 

Теги: #капремонт #Палкино
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 175 человек
23.09.2020, 16:400 Небезопасный белорусский картофель не пропустили в псковский регион 23.09.2020, 16:330 Псковичи смогут оплатить налоги картой иностранного банка, находясь за границей 23.09.2020, 16:330 Капремонт трех многоквартирных домов завершили в Палкино 23.09.2020, 16:320 Псковичи старше 60 лет смогут купить билеты на поезд со скидкой 40%
23.09.2020, 16:250 Светильники возле здания ПсковГУ передадут в муниципальную собственность 23.09.2020, 16:200 На поэтические чтения «О девушке, о звездах, о луне» приглашают псковичей 23.09.2020, 16:140 Общественный пресс-центр ПЛН: Чем и как кормят псковских школьников? 23.09.2020, 16:070 Псковское УФАС ставит «грозные смайлики» под рекламой алкоголя в соцсетях
23.09.2020, 16:000 Псковичам рассказали, можно ли распознать среди знакомых маньяка 23.09.2020, 15:561 Путин объявил о скорой регистрации второй вакцины от COVID-19 23.09.2020, 15:470 Порховские школьники попытались угнать два автомобиля 23.09.2020, 15:430 В Пскове разработают экскурсию по турбиностроительному заводу братьев Тиме
23.09.2020, 15:310 Владимир Путин призвал вернуться к проектам развития страны 23.09.2020, 15:190 Участок улицы Леона Поземского в Пскове заасфальтируют до 1 октября 23.09.2020, 15:140 Мастер-класс по воркауту пройдет в Пскове 24 сентября 23.09.2020, 15:040 Два ДТП за вечер произошло в Пскове на участке Юбилейной
23.09.2020, 14:550 Почту России в Псковской области включили в реестр поставщиков соцуслуг 23.09.2020, 14:511 Александр Козловский поздравил Андрея Турчака с назначением на должность первого вице-спикера СФ 23.09.2020, 14:370 Общественники контролируют ремонт дворов в Пскове 23.09.2020, 14:310 «Навстречу урнам». ВИДЕО
23.09.2020, 14:240 Центр Пскова стоит в пробке из-за дорожной аварии у почтамта 23.09.2020, 14:150 Псковичка стала чемпионкой России по всестилевому карате 23.09.2020, 14:090 ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку цифровых услуг для предпринимателей 23.09.2020, 14:040 Путин: Пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году
23.09.2020, 13:550 Пенсионерку насмерть сбил автомобиль в псковской деревне Ершово 23.09.2020, 13:454 Директор центральной городской аптеки: Львиная доля псковичей скажет «Ареплевиру» нет 23.09.2020, 13:380 Тренировку по ликвидации разлива нефти провели в Пскове 23.09.2020, 13:322 Более 100 псковичей приняли участие в акции «На работу на велосипеде»
23.09.2020, 13:260 Ольга Милонаец рассказала о «серьезном противостоянии» участников аукциона на аренду камер фотовидеофиксации 23.09.2020, 13:150 20 тонн мороженой сельди не смогли попасть в Тбилиси через Псковскую область 23.09.2020, 13:124 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 23.09.2020, 13:101 Новый детский сад в Великих Луках достроят до конца года
23.09.2020, 13:073 «Пятерочка» и «Магнит» не могут открыть новые магазины в ряде районов Псковской области 23.09.2020, 13:060 Грузовик с манипулятором протаранил пять автомобилей в Пскове 23.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам», посвященная итогам сентябрьских выборов 23.09.2020, 12:520 Звезды Мицар и Алькор увидели в телескопы псковичи
23.09.2020, 12:490 Из Тригорского в космос: режиссер Клим Шипенко полетит на МКС 23.09.2020, 12:475 …и вечный «Октябрь» впереди? 23.09.2020, 12:472 Мать ребенка-инвалида попросила установить пандус в доме на Байкова 23.09.2020, 12:400 Великолукская больница организовала вывоз трупов с нарушениями
23.09.2020, 12:260 Тротуары отремонтируют на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 23.09.2020, 12:220 Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» продлятся в «Магните» до конца сентября 23.09.2020, 12:130 Из-за ралли перекроют дороги в трех районах Псковской области 23.09.2020, 12:000 Великолукский кванториум готовится к открытию
23.09.2020, 12:000 Сургутнефтегазбанк предлагает кредит «Альтернативный-недвижимость» 23.09.2020, 11:542 Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23.09.2020, 11:511 О забытом праздновании 300-летия Дома Романовых в новоржевском Крекшино 23.09.2020, 11:460 Газпромбанк высоко оценил ход строительства «Титан-Полимера»
23.09.2020, 11:460 В Овсище подбирают помещение для участкового пункта полиции 23.09.2020, 11:421 Руководитель Псковского УФАС назвала основные риски органов власти 23.09.2020, 11:190 «Черного копателя» поймали великолукские полицейские 23.09.2020, 11:110 Молодые депутаты из районов пройдут обучение на семинаре под эгидой областного Собрания
23.09.2020, 11:082 Почему в Пскове горят мусорки? 23.09.2020, 11:074 Еще 25 человек заразились коронавирусом в Псковской области 23.09.2020, 11:060 Началась онлайн-трансляция публичных обсуждений правоприменительной практики Псковского УФАС 23.09.2020, 10:580 «Мегафон» запускает опцию «Копилка минут»
23.09.2020, 10:580 Освещение в псковском сквере Павших борцов восстановят до конца октября 23.09.2020, 10:530 Участки под строительство в Малой Гоголевке в настоящее время не выделяются - КУГИ 23.09.2020, 10:490 Андрей Хришкевич покинул пост заместителя главы Псковского района 23.09.2020, 10:440 6 причин для предпринимателей превратить смартфон в кассу
23.09.2020, 10:370 Партийные лидеры обсудят итоги сентябрьских выборов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 23.09.2020, 10:330 Плюсский школьник получил благодарственное письмо от Совета Федерации 23.09.2020, 10:210 Памяти поэта Игоря Исаева 23.09.2020, 10:210 Псковичка попросила убрать «грязное препятствие на пути к знаниям»
23.09.2020, 10:161 В Пскове собираются дать отпор агрегаторам такси 23.09.2020, 10:130 Фальшивая купюра обнаружена в финучреждении Пскова 23.09.2020, 10:010 Настроенный на phygital Альфа-Банк готов удивлять псковичей 23.09.2020, 10:010 В Пушкинских Горах подросток с хроническим заболеванием получил квартиру через суд
23.09.2020, 09:5611 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации 23.09.2020, 09:550 Российские ученые нашли в природе универсальный антибиотик 23.09.2020, 09:440 Теплая погода в Псковской области продлится до конца сентября 23.09.2020, 09:400 Псковичам расскажут об опасностях «солнечного» витамина D
23.09.2020, 09:361 Алкоголь из магазина на Октябрьском проспекте украл пскович 23.09.2020, 09:340 Минпросвещения утвердило приоритет зачисления братьев и сестер в одну школу 23.09.2020, 09:242 Рассматривается реконструкция аэродрома в Великих Луках 23.09.2020, 09:230 Электрощит горел на Гражданской, 27 в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.