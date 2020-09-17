ЖКХ

Мусорный «бум» фиксируется в трех районах Псковской области

Объемы крупногабаритных отходов выросли в сентябре в Дедовичах, Порховском и Дновском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром».

«Начался какой-то бум — люди выносят на контейнерные площадки шкафы, диваны, кресла. В Логовино выбросили кучу мешков с крупногабаритом. Летом такого количества КГО не было», — сказал представитель регионального оператора в указанных районах.

Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется силами местного подразделения «Мехуборки» по мере их накопления. А вот для уборки несанкционированных свалок в эту часть Псковской области регулярно направляется ломовоз из Пскова. Последний вывоз был осуществлен 23 сентября для вывоза отходов с кладбищ и завалов мусора на улице Мебельной в Порхове. Работы проводятся по договору муниципального образования с региональным оператором по обращению с ТКО.

«У нас очень большая проблема — ветки. В Дно и Порхове регулярно фиксируем кучи растительного мусора возле контейнерных площадок. Такие отходы вывозятся по отдельному договору, так как они не включены в норматив», — отметил представитель регионального оператора. Он добавил, что только в Дедовичах такой проблемы нет, там культура обращения с отходами гораздо лучше.