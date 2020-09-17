ЖКХ

Более 100 кубометров отходов вывезли с кладбищ и свалок в Дно и Порхове

Более 100 кубометров отходов вывезла «Мехуборка»» из Дно и Порхова в рамках договоров с муниципальными образованиями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

23 сентября осуществлялся вывоз отходов с кладбищ и несанкционированной свалки возле контейнерной площадки на улице Мебельной в Порхове. Общий объем отходов составил 90 куб. м.

Накануне, 23 сентября, была ликвидирована несанкционированная свалка в городе Дно. С участка за часовней вывезли 20 куб. м мусора.

Для выполнения данных работ в «Мехуборке» есть ломовозы, оснащенные манипуляторными установками и предназначенные именно для ликвидации свалок. Грейфер, или лепестковый захват, позволяет грузить мусор, который лежит «навалом». Таким образом, экономится рабочая сила при погрузке отходов.

Порхов и Дно — одни из самых активных муниципальных образований Псковской области в части подачи заявок на ликвидацию свалок. Оплата работ производится из муниципального бюджета в рамках заключенных с региональным оператором. Речь идёт о десятках тысяч рублей, которые можно было бы направить на благоустройство городских пространств. В связи с этим напоминаем о необходимости складировать отходы строго в предназначенных для этого местах, чтобы избежать возникновения несанкционированных свалок.

Если вы обладаете информацией о местонахождении несанкционированных свалок, присылайте фотографии с геолокацией в адрес регионального оператора по обращению с ТКО. Все обращения принимаются по электронной почте: ro_pskov@mehuborka.ru.