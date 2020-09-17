ЖКХ

Псковичка пожаловалась на заливающие Писковичи фекалии

Деревню Писковичи Псковского района заливает фекалиями из-за проблем с канализацией. Обращение по этому поводу опубликовано на сайте губернатор60.рф.

«Уважаемые чиновники! Мы уже не раз получали от вас ответы "денег нет". На мой взгляд, это несерьезно. Это ваша задача их искать, чтобы люди не оказывались в начале рабочей неделе на 6 часов без воды. На этот раз прорвало канализацию, которая не справляется после того, как чиновники дали добро на строительство нового ЖК в Писковичах. Жители поселка уже писали вам и про проблемы с водой, и с канализацией, но ответ всегда один и тот же. У меня вопрос - нам-то что делать? Инвестпрограммы областные район не реализует, помощи ни у кого не просит, а мы страдаем. Подскажите, где искать помощи? Мы пойдем тогда ее просить сами!» - написала псковичка.

Свое обращение девушка сопроводила фотографией, на которой запечатлена вода, которую она запасла перед отключением. «Вы бы такой своему ребенку попу помыли?» - поинтересовалась она у чиновников.

Ответственным за разрешение сложившейся ситуации назначили главу Псковского района Наталью Федорову.