ЖКХ

Сергей Грахов о реализации экологической реформы: До идеала еще далеко

«До идеала еше далеко», - так оценил ход реализации экологической реформы в Псковской области председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

«Мы понимаем и разделяем возмущение жителей, которые говорят, что по факту денег с них стали брать больше, а ничего не делается, но хотелось бы обратить внимание, что до старта реформы услуга по обращению ТКО была практически не зарегулирована, из-за чего было много "темных уголков" в самой процедуре», - сообщил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Сейчас, по мнению гостя студии, «все абсолютно честно и прозрачно».

Кроме того, по его словам, раньше мусор забрали из тех населенных пунктов, где это было экономически выгодно, и из тех деревень, которые располагались по пути следования мусоровозов. «Сейчас действует принцип — обязательно вывозить мусор у всех, а это дополнительный персонал и транспортные расходы», - заметил Сергей Грахов.

В целом услугой по обращению с ТКО охвачено почти все население псковского региона. «В Псковской области около 8,5 тысяч населенных пунктов. Из них в около 1,5 тысяч нет постоянно проживающего населения, а в 2,5 тысячах проживает от 1 до 5 человек. По состоянию на 1 января 2019 года в Псковской области мусор забирали у 390 тысяч человек, а сейчас таких уже 590 тысяч. То есть практически вся область охвачена услугой по обращению с ТКО», - резюмировал Сергей Грахов.