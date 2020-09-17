ЖКХ

В Псковской области осталось не более 300 стихийных свалок

В Псковской области осталось не более 300 несанкционированных свалок. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

«Число стихийных свалок в регионе сокращается. По состоянию на 1 января 2019 года их было выявлено около 1800, а сейчас — всего около 300», - констатировал он, добавив, что это заслуга как муниципальных органов власти, так и регионального оператора по обращению с ТКО. «Они не просто ликвидируют старые свалки, но и создают условия для того, чтоб не появлялись новые», - пояснил Сергей Грахов.