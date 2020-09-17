ЖКХ

Псковичей призывают не складировать строительные отходы в контейнеры у дома

В ряде населенных пунктов Псковской области на контейнерных площадках наблюдаются завалы строительного мусора. Причем некоторые складируют его прямо в баки, для этих целей не предусмотренные, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Экопром».

За один раз могут забить контейнер, а то, что не поместилось в него, кладут рядом. В результате остальным жителям некуда выбрасывать бытовые отходы, а мусоровозу порой не забрать бак, так как он становится неподъемным. Кроме того, строительный мусор может повредить спецтехнику, предназначенную для вывоза твердых коммунальных отходов.



«Напомним, что вывозом строительных отходов занимаются специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии, в рамках отдельных договоров. Если строительный мусор оставлен около контейнерной площадки, то будьте готовы к тому, что он будет там лежать вечно», - отметили в организации.

Согласно статье 8.1 КоАП РФ за несоблюдение экологических требований при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции зданий, строений, сооружений нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 до 100 тысяч рублей.

«Если вы стали свидетелем нарушений правил обращения с отходами, можете сообщить об этом региональному оператору любым удобным способом. К сообщению необходимо приложить фотографию с геолокацией», - призвали в «Экопроме».