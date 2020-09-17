ЖКХ

Сергей Грахов призвал «Экопром» наладить обратную связь с населением

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов призвал регионального оператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») наладить обратную связь с населением. Свою позицию он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Прежде всего, он отметил, что регоператор стал более самостоятельным, чем на первом этапе реализации реформы ТКО, когда большую часть действий курировал комитет. «Мы в ручном режиме отрабатывали графики вывоза отходов, а сейчас в ручном режиме уже эту историю не сопровождаем. Слава богу, регоператор начал работать самостоятельно, а мы где-то их подправляем, чтоб минимизировать неудобства для граждан», - констатировал Сергей Грахов.

При этом он перечислил ряд проблем в реализации реформы ТКО, которые частично сводятся к недостаточно налаженной обратной связи регоператора с населением. «Много поводов для возмущения вызывают нарушения графика вывоза мусора. Машинам, которые забирают ТКО с контейнерных площадок, свойственно ломаться, из-за чего зачастую и происходит сбой. Регоператору надо наладить обратную связь с населением. Если машина сломалась, возьми и скажи людям: "Уважаемые, у меня поломка, машина не вышла, мы заберем мусор, но попозже"», - отметил гость студии.

Также, по мнению Сергея Грахова, «Экопрому» следует советоваться с людьми в вопросах, касающихся изменения графика вывоза ТКО, и не отвечать сразу отказом, когда с их стороны поступают просьбы, а постараться их проанализировать и найти возможные варианты. «Например, просят поставить контейнерную площадку - не говорите сразу "нет", разберитесь. Человек должен знать, что его услышали, что к нему нормально относятся. Тогда и он тоже будет нормально к вам относиться», - заключил председатель комитета.