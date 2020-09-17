ЖКХ

Псковичам напомнили о необходимости заключения договора на техобслуживание газового оборудования

Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» провели рейд по абонентам, не заключившим договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО). Заключение данного договора, согласно законодательству, является обязанностью абонента и обязательным условием поставки газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Общероссийская статистика несчастных случаев показывает значительное превышение происшествий на объектах, по которым не заключены договоры на техническое обслуживание с газораспределительной организацией. Поэтому своевременно заключенный договор, проводимые профилактические работы гарантируют сохранность имущества и здоровья абонентов.

Газовики посетили более 20 адресов в частном секторе города Пскова. Все абоненты по итогам рейда заключили договор с АО «Газпром газораспределение Псков» или предоставили документы о наличии такового с другой специализированной организацией.

«Мы призываем всех абонентов, которые еще не заключили договор на ТО ВКГО сделать это в самое ближайшее время. Не забывайте, что это, во-первых, ваша личная безопасность, а, во-вторых, это требование законодательства, нарушение которого грозит большим штрафом и отключением от сети газоснабжения», - отметила заместитель начальника службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Татьяна Алферова.

Справка

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

- уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО

Нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. рублей.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.